Fortalecen el Frontera Bus

FRONTERA COAH-. Hay una nueva unidad del Frontera-Bus para brindar el servicio de transporte a los jóvenes estudiantes, con este suman tres camiones en los que de manera gratuita trasladan a los estudiantes a las universidades en Monclova.



El día de mañana empieza una nueva unidad porque el lunes que regresaron a la universidad se dieron cuenta que eran muchos alumnos y pensaron que solo sería el lunes pero no, hay mucho más alumnos y con esas unidades no se darían abasto.

“El alcalde Roberto Piña dio la instrucción de que pusieran una nueva unidad que es de 40 lugares, para los estudiantes porque hubo un día que llegó a la colonia Borja y los muchachos ya iban parados en el camión, el alcalde quieren que vayan lo más cómodo”, comentó.

Ya son tres unidades, la tercera se va a rentar, a las 6:00 am sale del Conalep Frontera, a las 6:08 am está en la colonia La Sierrita, toma el boulevard Porfirio Díaz y para las 6:15 am ya está en la Occidental, alrededor de las 6:20 am está en la Borja y a las 6:25 am ya llegó al HSBC para empezar a tomar su ruta y dejar a los muchachos en las universidades.

Hasta este momento son cerca de 200 alumnos los que tienen un importante ahorro, la mayoría se ahorran dos camiones pero comentan que era difícil tomar el camión a veces tenían que irse en uber para no perder sus clases, por lo que esto generaba un fuerte gasto que ahora se están ahorrando.