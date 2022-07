Frontera | Pide paguen transporte al centro de rehabilitación

FRONTERA., COAH.- No es posible que en el Ministerio Público no exija que el culpable del accidente donde resultó lesionado mi esposo cubra el pago pago del acuerdo reparatorio que se pactó, al principio se comprometió a que por medio de la aseguradora pagarían atención médica y daños materiales, pero la rehabilitación debería pagarla Nicolás Moreno, lo cual no quiere cumplir.

Liliana Pérez, esposa del lesionado en el desigual choque que se suscitó la mañana del 19 de marzo del 2022, dijo que no es justo que se incumpla con el acuerdo de reparación de daños, atención médica y rehabilitación a su esposo, quien iba en una motocicleta hacia su trabajo cuando de forma repentina Nicolás Moreno quien viajaba en un auto compacto, lo impactó, provocando lesiones en el fémur, rodilla y pierna del afectado.

Dijo que su esposo Fernando Ramos recibió la atención médica la cual fue cubierta por la aseguradora del responsable del choque, sin embargo el pago del traslado hacia la rehabilitación no lo han cubierto, por lo que pide a las autoridades poner cartas en el asunto.

Tanto Liliana como su esposo Fernando aseguran que el Ministerio Público en un inicio le dio mucho apoyo, pero al solicitar que al responsable se le exijan los más de 4 mil 800 pesos mensuales de traslados por un lapso de tres meses, este se negó rotundamente.

Explicó también que al acudir a solicitar al ministerio público el expediente de su caso, ahí se lo negaron y la abogada que la había atendido está de vacaciones, razón por la que el pago de reparación del daño se encuentra frenado.

“No les pido de más, solo que paguen lo que el compromiso de cubrir el 100 por ciento de los gastos señala, el MP simplemente no actúa para que Nicolás pague y mientras tanto mi esposo tiene que estar recibiendo rehabilitación por algunos meses más.