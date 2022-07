Frontera | Piden ADN al papá de Chelita

FRONTERA., COAH.- "Mi sobrino no tiene dinero porque por estar en medio del caso e investigaciones se queda constantemente si empleo, yo tampoco lo tengo, sin embargo vengo en bicicleta desde mi domicilio para poder ver la resolución del caso de mi sobrina Elda Graciela Obregón Castilleja "Chelita", exigiendo justicia así como una investigación completa", dijo la señora Rosa Elva Barboza Macías, tía de la menor.

La mujer quien dese un inicio ha estado pegada al caso, la investigación e incluso aún sigue en la búsqueda de su sobrina, asegura que les han llegado fotos por medio de redes sociales de una jovencita con los mismos rasgos de "Chelita" solo que con un rostro más madurito, por lo que albergan la esperanza de que aún esté con vida.

"La hemos buscado desde que salió de su hogar, nos decía la gente que la veía en un carro por una colonia y mi sobrino José Antonio y yo íbamos a buscarla, de hecho nunca la hemos dejado de buscar, aunque esta búsqueda nos esté dejando sin recursos, seguiremos en pie de lucha".

Doña Rosa dice que como familia desconocen a ciencia cierta muchos de los pormenores del caso, los cuales solo recibía la madre de la menor, por lo que piden a las autoridades que tomen en cuenta al papá de la pequeña y despejen sus dudas, asegurando que quieren que se encierre a quienes verdaderamente son culpables.

"Nosotros desconocemos como sucedió todo, incluso no a todos los acusados los podemos reconocer, si verdaderamente mi sobrina está muerta que se dé prisión a los culpables y si no, que las investigaciones se realicen de nuevo, incluso mi sobrino quiere que se haga un examen de ADN con sus muestras y las de Chelita para él estar seguro si es o no nuestra pequeña, quien en ese entonces tenía 14 años".

Barboza Macías dijo que esperan que el día de hoy en la audiencia se de una resolución a este caso, incluso dijo que de nueva cuenta llegó en su bicicleta pues el cansancio no la va a detener hasta que vea resuelto este caso que tanto dolor les causó como familia