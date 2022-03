Frontera: Abastecerán agua potable a 200 familias

FRFONTERA., COAH.- Más de 200 familias que habitan el municipio de Frontera carecen de agua potable, lo anterior informó el Alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, por lo que el municipio se tiene que preparar para enfrentar la falta del vital líquido en el sector, pues con el ingreso de la temporada de calor la necesidad de agua se incrementa.

El edil dijo que debido a que en el municipio existen muchos asentamientos irregulares que no cuentan con la red de agua ni de drenaje existe una gran problemática, ya que esta necesidad se debe de cubrir sobre todo en la temporada de calor, cuando las familias tienen una mayor necesidad de ser abastecidas de agua.

Dijo que si en este mes que las temperaturas no son tan elevadas 2 pipas son insuficientes para suministrar a las colonias que no tienen este servicio, durante la temporada de calor el problema se incrementará por lo que se tendrá que buscar una solución de manera inmediata.

Mencionó que en pasadas administraciones se permitió que surgieran muchos asentamientos irregulares de personas y es ahora cuando se está sufriendo por el problema de la falta del vital líquido.

"SIMAS se concreta a decir que si no tienen red no se les entrega el agua, sin embargo este es un tema de humanidad pues no se puede dejar a las familias sin este servicio que es de gran necesidad".

Explicó que colonias como la Vanessa, Regidores, pueblo Nuevo así como las ampliaciones que están en la parte exterior de la Diana Laura son colonias que carecen de red de agua y las cuales generarán gran problemática una vez que comience el periodo de altas temperaturas en la región.-

Piña Amaya dijo que como municipio están obligados a llevarles el agua, por lo que se tiene que buscar una alternativa de solución a esta problemática que afecta a más de 200 familias en el municipio.