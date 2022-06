Frontera: Analiza UANL canalización del Arroyo

FRONTERA., COAH.- Con la intención de llevar a cabo el análisis del costo/beneficio del proyecto de canalización del arroyo Frontera, miembros del a UANL acudieron a diversos puntos del paso natural del agua para revisar las condiciones en las que se encuentra, la contaminación que existe, las áreas de oportunidad que tiene y la facilidad del proyecto con la intención de realizar un estudio técnico y proyección que permita al municipio solicitar recursos al Gobierno para que se lleve a cabo esta obra.

El Doctor Víctor Hugo Guerra Cobian, Jefe del Centro Internacional del Agua destacó que con este proyecto se pretende evitar inundaciones, contaminación, descargas de drenaje sanitario, fauna nociva, entre otros contaminantes.

Estos proyectos se llevan generalmente seis meses debido a que llevan una gran cantidad de estudios, análisis de ingeniería y toda una metodología que está planteada por la Secretaría de Hacienda, donde se tiene que realizar la revisión de puentes, por medio de un grupo de topógrafos para que se levante la información específicamente de los puentes, para con modelos hidráulicos ver como se mueve el agua y en qué puntos se desborda.

Guerra Cobián mencionó que con los resultados se determina si se hacen modificaciones, adecuaciones o correcciones al canal, siendo aproximadamente en seis meses cuando se tenga completo el proyecto que también depende de la Comisión Nacional del Agua que es el órgano rector, así como la unidad de inversión de proyectos de la Secretaria de Hacienda.

"En la Secretaría de Hacienda se revisar el proyecto para determinar si es cien por ciento rentable, ya que son obras muy caras por lo que los municipios no pueden cubrirlas y tienen que solicitar recursos al Gobierno Federal pero estos no se otorgan si no se comprueba que el proyecto tiene un beneficio económico".