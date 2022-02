Frontera: Buscan Haitianos empleo en la región

FRONTERA, COAH.- Algunos de los haitianos que aún se encuentran refugiados en Ciudad Frontera se han comenzado a movilizar para conseguir empleo, ya que su situación económica se ha complicado con la cuesta de enero; inclusive por redes sociales han expresado su necesidad y solicitado empleo en los diferentes grupos de Facebook.

Dentro del grupo de aproximadamente 50 personas de procedencia haitiana, muchos son trabajadores eventuales, algunos otros son emprendedores y otros por su parte comienzan a buscar empleo formal en alguna empresa o en algún comercio de esta región, buscando generar ingresos para sostener a sus familias.

Pese a que no se ha establecido su situación legal en el país y que aseguraron las diversas familias que estarían solamente de manera temporal en este municipio; hasta el momento no se ha procedido para su repatriación o bien no han decidido continuar con el sueño americano y emigrar hacia el norte del país.

De este modo se ha normalizado el ver a personas de procedencia haitiana en algunos trabajos dentro de comercios o bien pidiendo ayuda en algunos cruceros, sin embargo a las necesidades de este grupo han ido creciendo y se han ido haciendo más evidentes.