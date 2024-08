Frontera cerrará fuerte: Piña

FRONTERA COAH.- El municipio de Frontera habrá de cerrar fuerte la actual administración y habrá de hacerlo con una obra pública sin precedente y en donde los proyectos en ejecución habrán de quedar concluidos en el tiempo establecido.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde Roberto Piña Amaya quien enlistó la Central de Bomberos, la calle Felipe Ángeles, el nuevo panteón Municipal Frontera y la primera etapa del CEFARE entre las obras en ejecución y que deberán quedar concluidas en los meses previos al término de su gestión.

Estar entre los alcaldes con más alta aprobación y en los municipios mejor evaluados no es obra de la casualidad, sino más bien, un trabajo en equipo y estar rodeado de personas que quieren a su ciudad,

"Yo lo tomo de manera sencilla, sin subirnos a las sillas voladoras, porque yo no trabajo por aplausos, sino por un tema de una responsabilidad que me tocó y que terminará hasta el 31 de diciembre".

Somos muy pocos, y a todos les he pedido que sean serios y responsables, cuando perdimos la elección había quienes no sabían como atender, y yo les dije "se van a seguir haciendo las cosas bien, esto sigue, así que si no se ganó la elección, seguiremos dando lo mejor de nosotros" , expuso.

Reconoció que hay temas muy socorridos por la comunidad como el de la pavimentación, pero en ese tema, expuso, esos trabajos se hacen con recursos del REPUVE, recurso que aún no llega por ende retrasa las acciones.

Sin embargo, a lo que se refiere a la calle Felipe Ángeles, se terminará antes de concluir la actual gestión. Dijo que los trabajos llevan un avance de al menos 90 por ciento, ya se terminó de vaciar el concreto y se trabaja en los detalles que faltan.

De igual manera, los trabajos de construcción de la Central de Bomberos se están ejecutando y habrán de terminarse antes de que concluya la actual administración. Esta central, dijo, viene a ofrecer a los bomberos un lugar digno en el que desarrollen diariamente su trabajo.

Asimismo, se trabaja en la primera etapa de lo que representa la recuperación de la primera atapa del CEFARE, en donde se ejecutan los trabajos correspondientes a la instalación de la pista de tartán.

Al hablar del nuevo Panteón Municipal, el alcalde comentó que aunque éste ya entró en operaciones, se sigue trabajando en la construcción de la capilla de velación, las piletas y los andenes y los portones ya han sido instalados.

"Para fines de noviembre primero Dios, habremos de concluir la obra pública proyectada" , dijo, y aprovechó para agradecer a los empresarios su colaboración, destacando que hay mucha comunicación con los empresarios quienes han visto en su persona a un tipo serio, decente y que no hace cosas extrañas.

En general, dijo, habremos de cerrar fuerte y reiteró que en lo que a la pavimentación se refiere no se puede comprometerse por el momento, pues los recursos podrían llegar antes o después de que haya finalizado la presente administración.

Lo mismo sería con el tema del Arroyo Frontera, aunque dijo que en el tiempo que suceda es algo muy bueno para la ciudad, aseverando que los servidores públicos tienen responsabilidades muy marcadas y "no podemos creer falsas noticias, cortinas de humo, sino trabajar, yo decidí ponerme a trabajar hasta donde me alcanzó y aunque me costó que me trajeran de la seca a la meca no tengo problema".

Agradeció a Dios porque es quien lo mantiene de pie para desarrollar este ejercicio, así como de haberse rodeado de un equipo serio y trabajador. Dijo que a Frontera le debe seguir yendo bien, "porque somos más los buenos que la gente mala, y no tengo duda que me formo en la fila de los buenos, porque no me levanto pensando como meterle el pié a alguien para que no le funcione bien su día".