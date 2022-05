Frontera: Desairan menores vacuna anticovid

FRONTERA., COAH.- Desaíran jóvenes de 12 a 14 años la vacuna contra el covid-19, ya que entre los dos días de vacunación no se aplicó ni el 50% del biológico que se tenía destinado al municipio de Frontera, lo anterior informó la regidora de Salud Ana María Banda.

"No sabemos que pasó, simplemente no se tuvo la respuesta que esperábamos para la campaña de vacunación de los jóvenes de 12 a 14 y para la aplicación de los refuerzos de los de 15 a 17 años, por mucho tiempo se solicitó la vacuna para este rango de edad y cuando llegaron mil 500 dosis para cada día de vacunación, simplemente no hubo respuesta entre la población".

Ana María Banda lamentó que el primer día de vacunación en el municipio, solo se aplicaron 426 dosis de las mil 500 que se tenían proyectada, mientras que en el segundo día se presentó un número similar de jóvenes, no logrando ni el 50 por ciento de la aplicación.

Comentó que para este rango de edad, se aplicó la vacuna Pfizer pediátrica la cual no presenta efectos secundarios adversos a la aplicación y tiene un alto porcentaje de efectividad, sin embargo ni esto alentó a los padres de familia a llevar a sus hijos a aplicarse esta vacuna que es de vital importancia para el cuidado de su salud.

Explicó que desconocen el porqué de la renuencia de los jóvenes a vacunarse, ya que era una vacuna muy esperada para el grupo de edad antes mencionado, incluso recalcó que cuando una parte de los jóvenes de secundaria fueron llevados a la frontera a vacunarse había molestia entre los padres porque no todos habían alcanzado, pero cuando el biológico llegó, simplemente no se dio la respuesta esperada.

"Invitamos a los padres de familia a no desperdiciar la vacuna ya que aunque los casos de covid son casi nulos no debe bajarse la guardia y se debe vacunar a la mayoría de la población para evitar un rebrote que cause de nueva cuenta un problema de salud para la población".