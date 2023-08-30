Frontera, el municipio que más invierte en obra pública

FRONTERA COAH-. Se llevó a cabo una sesión de cabildo en donde se destacó las acciones con las que se trabajó y la modificación del presupuesto de Frontera y trascendió que Frontera es el Municipio que Más Invierte en Obra Pública del Estado.

El Municipio Proyectó un presupuesto para este año 2023, de un monto de 311 millones de pesos, de los cuales en su proyecto de Egresos Originalmente se tenía contemplado 70 millones para Obra Pública.

Gracias al programa de ahorros se hizo una modificación al Presupuesto y se pasaron 30 millones de gastos de cuenta corriente a Inversión con lo que cerraremos el año en 104 millones de pesos de Obra Pública. Con estas cifras se fortalece la infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva para el beneficio de toda la Población

Fue a temprana hora cuando se llevó a cabo la junta de Cabildo, ahí se aprobó el mes de julio, se presentaron unos proyectos de reglamentación de tránsito y vialidad y se revisó el ante proyecto de ingresos del próximo año, solamente se presentó porque se presentar-a ante el Congreso del Estado y revisarán el aumento del 5% para el otro año o lo tentativo.

El alcalde destacó que en dicha reunión se informó a los regidores cómo se modificaron los presupuestos de Frontera, pues se tenía proyectado 70 millones de Obras Públicas pero se incrementó a 104 millones en este rubro.

“Ningún municipio de Coahuila trae una inversión como está, el alcalde explicó que Frontera de 300 millones de pesos 104 millones en obras públicas, ni Torreón ni Saltillo tienen ese presupuesto”, comentó el alcalde Roberto Piña.

La gran mayoría de los municipios de la Región Centro tuvo una reducción del presupuesto pero en Frontera aumentaron, empezaron el primer año con 289 millones de pesos, el siguiente fueron 311 y este será de 327 millones de pesos para el próximo año.

El alcalde mencionó que para el próximo año no se contemplan impuestos nuevos pero sí cobros, en el tema del nuevo Panteón Municipal que ya se contempla en el proyecto de la ley de Ingresos, será hasta el próximo año cuando se vean cobros de lotes, modalidades eso ya se tenía que contemplar en la ley de ingresos, por lo que siguen en este tema, algunos otros temas de modificaciones pero impuestos nuevos no se contemplan.