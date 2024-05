Frontera está transformada

FRONTERA, COAH.- Referente del beisbol mexicano, Domingo Castro, camina, entrena y juega lo que más le apasiona, pisando unidades deportivas de primer nivel; aduce estar sorprendido y agradecido por estar en una ciudad sólida, que promete seguir con el desarrollo y el crecimiento de una localidad pujante, un sitio en donde se nota una verdadera transformación.

A pesar de no soy de aquí, porque es de Sinaloa, señala que le ha tocado ver el desarrollo de Frontera en donde predominan muchas unidades deportivas, y la gente, se fija mucho en eso, que hoy hay lo que antes ni se pensaba.

Recuerda que cuando llegó con el equipo de Acereros de Monclova, batallaba mucho para entrenar, para buscar campos buenos y en donde hubiera un mantenimiento de buen nivel para mantener su manera de jugar.

"Ahora con Roberto me ha tocado ver tanto cambio, que ahora ya no sé ni cuál campo escoger para ir a entrenar y llevar a entrenar con nuestros muchachos, estoy muy contento de ver todo esto, ver todo este cambio que al principio no había y mira ahora hay tanto cambio aquí en Frontera".

Mientras voltea hacia a su alrededor y admira la unidad Raúl "Papo" Ríos, aduce: "Todo esto es de primer nivel, uno como jugador busca eso y en lo personal buscamos campos en buenas condiciones para los niños y me alegro al ver esta unidad que es el Papo Ríos de primer nivel para los niños ¿A quién no se le antoja venir a practicar el deporte que tanto nos gusta?.

Narró que el año pasado vino a un torneo en la Unidad Deportiva Baltazar "Chacho" Fabela escuchó muchos comentarios de los visitantes de los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León y de otras partes que decían que estas instalaciones estaban muy bien, hay excelentes campos mismos que están muy bonitos y muy bien cuidados.

La gente que acude a los campos, tiene no sólo la oportunidad de pisar en unidades de primer nivel, sino de espacios donde se les brinda sombra, porque a pesar del intenso calor que caracteriza a esta zona, es confortable estar en campos donde se puedan resguardar de las inclemencias del clima.

El ex jugador de equipos como Acereros de Monclova, Rieleros de Aguascalientes, Broncos de Reynosa, Pirata de Campeche y Tigres de México sostiene que es un verdadero honor y un gran orgullo entrenar en los campos de Frontera en donde siempre son bien recibidos.

Talentos como Ricardo Sáenz, Rubén Aganza y Armando "El Güero" Pruneda fueron invitados a la inauguración del parque deportivo Raúl "Papo" Ríos y la verdad es que todos están muy contentos de que se tome en cuenta a gente que ha tratado de ser una bonita carrera en el beisbol.

Agradeció a Roberto Piña por esta gran transformación, misma que se ve en la llamada Ciudad del Riel "Vamos hacia adelante, se está viendo el avance, el deporte es muy importante siempre en cualquier estado, en cualquier lugar y se lo digo porque yo he visitado muchísimos lugares, muchos estados y aquí se ha visto ese cambio al cien por ciento".

En la ciudad, dijo salta a la vista que todo está más limpio, más seguro, uno llega a Frontera y se siente en casa aun no siendo de aquí y creo que va a mejorar mucho más todavía, porque seguirá lo bueno, "me encantaría que Roberto siguiera con esto y yo creo que no va a quitar el dedo del renglón, va a seguir con esto y va a mejorar todavía lo que es el municipio".

Invitó a los niños y a los jóvenes a no dejar de hacer deporte sabedor de que estando dentro de las canchas, estarán fuera de las adicciones o en la vagancia. Asimismo, los exhortó a no dejar de estudiar, no dejar nunca de prepararse y que se ejerciten ya que hay mucho espacio para la práctica de algún deporte.

Dijo que la combinación del estudio con el deporte es sinónimo de éxito, de ahí que avizoró un semillero de un importante número de personas que triunfarán en la vida contando siempre con el apoyo de las autoridades.