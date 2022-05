Frontera: Hallan a Derly sana y salva

FRONTERA., COAH.– Mientras que la Fiscalía de Persona Desaparecidas de Coahuila mantiene activo el Protocolo Alba de localización de la joven Derly Pérez, su hermana afirma que la madre de familia originaria de Ciudad Frontera ya se comunicó con su mamá y se encuentra en perfecto estado de salud.

Ayer por la mañana Periódico La Voz de Monclova le informó de la desaparición y no localización de la joven fronterense Derly Pérez, luego de que su madre no supiera nada de ella, toda vez que al medio día la joven había salido de su casa y 24 horas después no sabían nada de su paradero.

Horas más tarde la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila emitió el aviso de activación del Protocolo Alba, por medio del cual se oficializa la búsqueda por parte de autoridades investigadoras de Derly Yaneth Pérez Sánchez, siendo horas más tarde que la madre de familia se comunicó vía telefónica con sus familiares, dándoles a conocer que se encontraba bien de salud y no estaba privada de su libertad.

Fue la hermana de Derly, Gisela Pérez que por medio de su página en una red social publicó que ya habían tenido contacto con ella, que estabas bien y que la madre de ambas ya estaba más tranquila, pues sabía que su hija se encontraba en perfecto estado de salud, sin embargo no emitió ninguna información sobre el lugar donde se encontraba.

"Mi hermana está bien, se acaba de comunicar con mi mamá, Muchas gracias por preocuparse, Perdón si no contesto porque son demasiados mensajes, pero ahora sabemos que Dios si escucha".

Cabe señalar que con la ola de desapariciones en el vecino estado de Nuevo León, los familiares de mujeres que por algunas horas no son localizadas o desconocen su paradero, entran en pánico y utilizan las redes sociales para denunciar su ausencia, siendo en la mayoría de los casos encontradas en las primeras 24 horas que se denuncia su desaparición.