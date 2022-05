Frontera: Insiste Piña en la prepa de la UAdeC

FRONTERA., COAH.- Es muy importante impulsar a los estudiantes para que tomen una carrera que les permita sobre salir, dijo el Alcalde Roberto Piña Amaya quien mencionó que no quitará el dedo del reglón hasta que se le autorice una extensión de la preparatoria Ladislao Farías Campos en el municipio.

"En el municipio tenemos una gran cantidad de estudiantes destacados y atletas a los que podemos apoyar a llegar más lejos, es por ello que estamos buscando atraer más instituciones educativas para que nuestros jóvenes tengan donde estudiar y sobre todo haya más opciones de carreras universitarias".

Dijo que la mayoría de los muchachos buscan una oportunidad de estudio y quieren ver como "si" se puede salir adelante, es por ello que estamos buscando la forma de apoyarlos además de con becas, también con convenios para que ellos puedan salir del municipio y estudiar en universidades como la Autónoma de Nuevo León.

Comentó que esta reuniendo los documentos necesarios para acudir de nueva cuenta con el rector de la UANL y de esa manera buscar un acuerdo que permita ayudar a los jóvenes a estudiar en la facultad de medicina sin que el costo por el traslado de papelería sea más caro.

Explicó que existen altos costos en el cambio de estado para los estudiantes y por ello los jóvenes no se van, por esa razón buscaré como podemos realizar aportaciones entre ambas partes y que ese no sea el motivo de no salir a estudiar fuera.

"Estoy haciendo convenios con universidades y al mismo tiempo tratado de gestionar una preparatoria de la UAC porque es justo que nuestros jóvenes tengan más oportunidades de salir adelante y tengan más opciones de estudio".