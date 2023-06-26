Frontera, listo para migrantes

FRONTERA COAH-. “Frontera va a estar siempre preparado para brindarle ayuda a los migrantes”, señaló el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, esto luego de que llegará otra ola de más de 100 migrantes al municipio de Frontera.



Los indocumentados de diversos países como Venezuela, Guatemala y otros países, llegan y se bajan en el puente de la calle Soledad, ahí se ponen todos, llegaron las unidades de Protección Civil para brindarles auxilio.

“Que ellos sepan dónde queda la Parroquia del Verbo Encargad9o, porque es ahí donde se les brinda la asistencia, nosotros como municipio llegamos con pipas, con agua, con tinacos para que se bañen, les llevamos ropa del DIF”, comentó.

Reconoció la labor de todo el equipo del Verbo Encarnado que les dio de comer, además llegaron doctores y doctoras que se pudieron revisarlos, el alcalde habló del migrante que se cayó del tren en un tramo al que no pueden entrar las ambulancias por lo que hubo una maniobra por parte de un operador de una locomotora que se llevó a los paramédicos y la persona lesionada hasta acercarlo a la ambulancia para trasladarlo a un hospital.

“La verdad es que yo estoy muy orgulloso de mi equipo de Protección Civil, de Bomberos, son un gran equipo, ellos sabe lo que tienen que hacer, no necesitan instrucciones porque conocen de la línea de vida”, comentó el alcalde.

Los migrantes van de paso por Frontera después de cruzar más de 7 países, aquí es la última parte, pero entre ellos mismos se comunican y les informan que ahí les puede prestar ayuda.

El alcalde dijo que el municipio tiene listo medicamentos, suero, inyecciones, todo lo que tenga que ver con la salud, paramédicos, camillas, agua embotellada y demás.