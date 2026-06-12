Intensifican campañas de salud mental en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.-

Ante el incremento de intentos de suicidio que suele registrarse durante esta temporada, la Dirección de Salud Municipal intensificará las campañas de prevención, orientación y atención psicológica en coordinación con el DIF y la Jurisdicción Sanitaria 04.

El director de Salud, Miguel Sánchez Leija, informó que ya se encuentran programadas pláticas, cursos y brigadas enfocadas en salud mental, con el objetivo de acercar herramientas de apoyo a la población y fortalecer la detección oportuna de factores de riesgo.

La declaración del funcionario se da luego de que esta misma semana se registrara un intento de suicidio en el Ejido La Cruz, donde un hombre de 35 años fue localizado inconsciente por su esposa tras una discusión familiar y trasladado de emergencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova debido a la gravedad de su estado de salud.

De acuerdo con los reportes, la mujer solicitó auxilio al sistema de emergencias después de encontrar a su esposo dentro de una habitación de su domicilio. Paramédicos de Bomberos de Frontera le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron inicialmente a la Clínica 9 del Seguro Social; sin embargo, tras ser valorado por médicos de urgencias fue canalizado a la Clínica 7 debido a su condición crítica.

Sánchez Leija señaló que la salud mental continúa siendo un tema subestimado, pese a que influye directamente en el desempeño laboral, académico, social y familiar de las personas, por lo que las autoridades buscan ampliar el acceso a la información y a los servicios especializados.

Como parte de estas acciones, el municipio implementará la capacitación del Código 100, estrategia enfocada en la prevención del suicidio y en la capacitación de ciudadanos para identificar señales de alerta y actuar de manera adecuada ante una posible crisis.

Destacó que actualmente existen diversas opciones de atención psicológica en el municipio, tanto en Salud Pública como en el DIF y en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria, por lo que se trabaja en la elaboración de material informativo para facilitar el acceso de la población a estos servicios.

Explicó que durante esta época del año suelen incrementarse los intentos y los suicidios consumados, particularmente entre adolescentes y jóvenes, donde factores como ansiedad, depresión, bullying y consumo de sustancias pueden agravar los problemas de salud mental.

Por ello, reiteró que las brigadas, conferencias y campañas de difusión continuarán de manera permanente para que la ciudadanía conozca dónde solicitar ayuda profesional y qué hacer en caso de enfrentar una situación de crisis emocional.