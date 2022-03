Frontera: Se mantiene producción

FRONTERA., COAH.- El crecimiento global de las empresas se ha mantenido tanto en producción como en contratación de personal, por lo que solo se está a la expectativa de conflicto entre Ucrania y Rusia pues muchas empresas se están viendo cautelosas por esta situación, lo anterior informó Mario Dante Galindo Montemayor.

Los avances de las empresas son reservados pues si bien se tuvo un año difícil y complicado por la pandemia y las repercusiones que provocó en todas las empresas del mundo, se está dejando atrás este problema pero ahora nos estamos enfrentando a los acontecimientos bélicos generados entre Ucrania y Rusia debido a que los materiales utilizados en la producción de algunas empresas llegan desde Europa, lo cual puede generar afectaciones en la producción.

Dijo que es la industria automotriz y pesada la que se contrae cuando suceden este tipo de acontecimientos, sin embargo todas están avanzando e incluso se han visto en la necesidad de contratar un mayor número de personal.

Por ahora no tenemos una posición oficial de las empresas que nos muestre como vamos, lo que sabemos es que no hay despidos y la producción se han mantenido, ya que no se han visto las empresas en la necesidad de despedir personal, dijo el líder de la CTM.

Mencionó que existen algunas empresas que han logrado mantener sus volúmenes de producción, por lo que se tiene un panorama positivo y se están realizando estudios para cumplir con los proveedores y clientes que se tienen en el mercado global.