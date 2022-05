Frontera: Tomará Piña el SIMAS

FRONTERA., COAH.- "En Junio tomaré la presidencia del Consejo de SIMAS y es entonces cuando tendremos que dialogar claro sobre el problema de desabasto, ya que en Frontera son miles los usuarios los que no cuentan con el suministro, por lo que o se ajustan o los ajustamos", dijo el Alcalde del municipio de Frontera.

El Alcalde Roberto Piña Amaya dijo que existe molestia y nerviosismo no solo en la comunidad, sino también en la regiduría de Agua Potable donde diariamente reciben decenas de quejas por falta de agua, problema que no está en manos del municipio resolver.

"Estoy preocupado e intranquilo, habremos de llevar a cabo acciones que resuelvan las cosas, si aún no estamos en los momentos críticos del agua que es durante los meses de julio y agosto y ya existen muchas inconformidades tendremos que tomar cartas en el asunto, el que yo tenga pipas y resuelva algunos casos no es el tema, no es por ahí porque esto debe resolverlo el Sistema".

El edil mencionó que los directivos del SIMAS no deben "tirarse a la hamaca" y espera a ver qué pasa cuando saben que la falta del vital líquido es real en muchas colonias, situación que tratan de minimizar asegurando que a ellos no les llegan las denuncias cuando nosotros incluso en las madrugadas la atendemos.

"Lo digo de nuevo, no voy a detener a ningún ciudadano que esté intranquilo por el tema del agua, o los atiende o puede pasar otra cosa, yo no soy el encargado del Sistema por lo que no pueden dejarme todo a mí, diario dialogo con el ingeniero Héctor Ibarra que es el responsable del abasto en la ciudad, siempre les pido que abran más las válvulas pero al parecer no cumplen con esta solicitud".