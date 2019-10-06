Frontera; una ciudad para los inversionistas

FRONTERA, COAH.- El trabajo de parte del Ayuntamiento de Ciudad Frontera con el apoyo del Gobierno del Estado, continúa en el sentido de ofrecer a empresarios e inversionistas lo necesario para mantener su estabilidad laboral en nuestra ciudad.

Para el Alcalde Florencio Siller Linaje es su objetivo colaborar en las ampliaciones necesarias en las empresas que ya existen en Ciudad Frontera.

Es constante la comunicación que existe de parte del Presidente Municipal con el Secretario de Economía, Jaime Guerra, da la confianza a los empresarios de que existe la garantía de invertir en esta tierra.

Donde se ofrece además la infraestructura adecuada para las actividades que requieren, desde carreteras, aeropuerto, vías ferroviarias, servicios básicos y además, mano de obra de calidad.