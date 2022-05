Frontera: Y el municipio saca la casta

FRONTERA., COAH.- El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya dijo que el municipio es quien tiene que "entrarle" al apoyo de los vecinos cada que por alguna razón el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento deja sin agua por reparaciones o por otra situación a algún sector del municipio, ya que sería inhumano dejar sin agua a la población con las temperaturas tan altas que azotan la región.

"Es mi responsabilidad darle una respuesta a la gente debido al desabasto, por ello soy muy enfático al pedir que se hagan ajustes en el tema de los horarios y el servicio de agua en las diversas colonias".

Dijo que desde el pasado jueves el municipio surtió pipas con agua incluso durante la madrugada en colonias en donde no estaba llegando el suministro, toda vez que a los usuarios del sistema y a la comunidad no se les puede negar el agua, pues como gobierno no se debe dejarlos desprotegido.

"Traemos tres pipas en circulación, una de 20 mil litros, una de 17 mil 500 litros y otra de 10 mil litros, las pipas realizaron entre 3 y 5 recorridos durante todo el día, yo no puedo hacerle el trabajo a los encargados del SIMAS pues son ellos quienes tienen que hacer su "chamba" de manera correcta".

Explicó que si no se hacen ajustes en el suministro y los horarios de agua para cada sector el desabasto de agua se va a incrementar, recalcando que aun no se esta en la temporada de verano donde la utilización de agua es mayor y la gente exige con más fuerza la llegada del vital líquido por medio de sus tuberías.