Fuego en Celemania

EJIDO CELEMANIA, MUNICIPIO DE NADADORES COAH.-Voraz incendio se registró la mañana de ayer a la altura de los rieles en el ejido El Águila para después y debido al viento propagarse a Celemania, supuestamente fue provocado por una colilla de cigarro.

El siniestro se propagó debido al fuerte viento por lo que las autoridades policiacas se vieron en la necesidad de cuidar la vialidad para evitar que el humo que emanaba de las llamas impidiera la visibilidad de los automovilistas que transitan por la Carretera 30.

La falta de equipo para este tipo de contingencias, las autoridades municipales nadadorenses llamaron al personal de protección civil a cargo de Isaí Alvarado Acosta para que los auxiliara, este a su vez llevó cinco elementos capacitados en este tipo de acciones a fin de frenar las llamas.

Fueron tres horas de intenso trabajo y de acuerdo con la información del director Alvarado Acosta las llamas se metieron al ejido pero en el área despoblada por lo que no existe riesgo de afectación para los vecinos sin embargo dijo que ya hablaron a la Comisión Nacional Forestal, Conafor para que los auxilie.

Es un acto de irresponsabilidad aventar colillas de cigarro a sabiendas de que el pasto está seco y por lo mismo prende fácilmente ya que el fuego sumado con el aire puede devastar en pocos minutos grandes cantidades de terreno.

Cabe mencionar que al cierre de la edición eran dos hectáreas siniestradas en el ejido Celemania.