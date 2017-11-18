Fuerte problema en recolección de basura

Frontera.-La conjugación de factores como la malas condiciones de algunos de los camiones recolectores que datan de los años 90´s, además de las saturación que generan durante la noche diversos comercios, es lo que ha propiciado que la recolección de basura se genere de forma lenta, amén de las condiciones del relleno sanitario donde por el mal estado de la entrada seguido surgen fallas en los camiones.

El director de Servicios Primarios Raúl Flores reconoció que aunque se hace un esfuerzo enorme diario para la recolección de la basura, los factores en mención provocan en ocasiones la tardanza de los camiones para pasar por todos los sectores.

Dijo que hay un problema recurrente y es sobre todo el hecho de que muchos negocios de todo tipo durante las noches saturan los contenedores, cuando es mediante otro sistema como deberían de recolectar su basura.

Pero también explicó que de los 10 camiones que se tienen para el boteo de la basura y los 5 que se tienen para los contenedores, las fallas que continuamente les surgen también provoca la lentitud en la recolección.

Sostuvo que actualmente la entrada al relleno sanitario es muy mala, además de que al momento de depositar la basura es en taludes donde los camiones deben subir por la misma basura y eso provoca que de forma continua les surjan fallas y por consecuencia se atrase la recolección.