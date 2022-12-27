Fugas por donde sea en Frontera

FRONTERA COAH-.Todos los días recibe quejas por fugas de agua en todas partes, Guadalupe Martínez Maltos; regidora de Agua Potable dijo que ella se comunica con la gente del Simas pero de nada sirve porque no hacen un buen trabajo, dijo que lo peor es que son fugas de agua que están ocasionando muchos daños en las viviendas.

Dijo que hay colonias como Aeropuerto, Aviación, Borja, Occidental, Zona Centro, son de las colonias más afectadas, en las que más se presentan las figas de agua.

A la larga lista de viviendas dañadas se suman una vivienda de la colonia Occidental y otra en la Aviación, incluso ya es una cuadra la afectada, los habitantes acuden a su departamento a quejarse, por la mala reparación que hace el personal de Simas, se dañan viviendas y les piden muchos requisitos para el final decirles “demándame”.

1 / 2 Cada vez hay más viviendas dañadas por las constantes fugas. 2 / 2 Señaló que es importante que Simas preste mayor atención. ❮❯

La regidora explicó que son daños en vivienda por fugas en la calle, que han sido mal reparadas, porque mencionó que la gente de Simas no hace bien su trabajo.

“Solo dicen mándame, como en el caso de aquí de la zona centro en calle Presidente Carranza donde el doctor Américo Saucedo demandó, dos cuadras al norte hay una cuna enorme, no reparan nada, yo me he quejado mucho no es porque yo les quiera echar sino porque se ve el mal trabajo”, comentó.

Comentó que se presenta fuga, tras fuga, tras fuga, comentó la regidora, comentó que la gente se queja que van escavan y ponen piedras, luego dicen que esos trabajos le corresponden al municipio.

Dijo que con el frio se reventaron tuberías, pero fueron más los que tomaron sus precauciones y cubrieron la tubería, pero pese a todo esto comentó que SIMAS debería poner un poco más de atención.