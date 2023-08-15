Fumar provoca deteriora salud

Envejecimiento prematuro, diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiacas, respiratorias, digestivas y reumatológicas, así como daños en la piel y las vías urinarias, son algunos de los efectos negativos que provoca el tabaquismo, por su absorción sistémica que le permite llegar a todo el organismo.

la especialista en neumología de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), doctora Alejandra Moncada López, reiteró el llamado a dejar este hábito en consideración a las graves consecuencias que genera.

Abundó que desde 1987 la Organización Mundial de la Salud estableció el 31 de Mayo como el “Día Mundial Sin Tabaco” o el día para fomentar el desuso de los productos relacionados con este.

Expuso que en apego al compromiso institucional de velar por la salud a través de las tareas preventivas, de manera permanente en las unidades de medicina familiar se realizan acciones para concientizar a la población de los males que causa el fumar en sus diversas formas que incluye a los electrónicos y “vapeadores”, así como de los beneficios de llevar un estilo de vida activo y saludable, a través de programas como PrevenIMSS.

Moncada López mencionó que en el proceso de abandonar este hábito, la voluntad tiene un papel preponderante y se puede fortalecer al tener conocimiento y conciencia sobre los grandes efectos nocivos para la salud de quien fuma y de quienes están a su alrededor

Abundó que el tabaquismo tiene efectos en todo el organismo, desde la mucosa oral, que es donde ocurre el primer contacto, hasta toda la vía digestiva, circulatoria, el sistema cardiaco, articulaciones e incluso provoca afectaciones a nivel cerebral.

“Básicamente nosotros vemos pacientes con alteraciones en el sistema respiratorio como bronquitis crónica, asma, personas con insuficiencia respiratoria y en los casos más severos personas que llegan a utilizar oxígeno para el resto de su vida”, explicó.

Abundó que si bien los cigarros electrónicos no tienen las mismas sustancias cancerígenas del tabaco, es un hecho que contienen aditivos, conservadores, humectantes y saborizantes que en algunas personas genera sensibilidad, predisposición e infecciones por lo cual tampoco se recomienda su uso.

La especialista invitó a la población a dejar de fumar, a generar conciencia y modificar los hábitos que deterioran su salud.

Insistió en que la mejor herramienta para abandonar este nocivo vicio es la voluntad y el deseo de llevar una vida sana, si bien existen productos farmacéuticos que pueden ayudar, en la gran mayoría de los casos es suficiente con la determinación de la persona.