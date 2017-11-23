Fusionará Nadadores sus departamentos

NADADORES, COAH.-La fusión de departamentos y trabajar más con menos es parte de la estrategia del alcalde electo Abraham Segundo González, esto una vez que se enteró que le heredarán una cuantiosa deuda aún por definir.

El Edil electo dijo que medianamente el alcalde Ismael Aguirre ya les dio apertura en cuanto a lo físico y bienes del Municipio pero que aún falta constatar si en verdad ahí están. Respecto al cuerpo de regidores y directores con sus respectivas carteras estos se darán a conocer el día de la toma de posesión, en cuanto a estos últimos tendrán más trabajo que los anteriores pues la intención es ahorrar recursos.

Dijo que en este momento pasa por una etapa de críticas destructivas que provienen del interior de la Presidencia Municipal, algo muy normal tomando en cuenta que son partidos de oposición, pero que no les hace caso pues antes está la conformación de cuerpo edilicio con sus respectivas responsabilidades y después a demostrar que se trabajará por y para el pueblo.

Nos interesa ver en qué condiciones quedará el sistema y lo que contiene, y por lo que respecta a la nómina se va a reducir debido a la deuda que dejarán que se dice es considerable pero que de alguna manera van a salir, además de que se tiene que cumplir con el pueblo y atender sus demandas.

Cuestionado en cuanto a una posible reelección el alcalde electo dijo que no ha pensado en eso pues no se ha sentado en la silla para gobernar, que es respetuoso de los estatutos que rigen su partido además de ser materia dispuesta para lo que se ofrezca.