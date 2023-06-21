Garantiza alcalde agua en colonias

Fiel a su gran sentido de servicio al prójimo y preocupado por garantizar el acceso al vital líquido ante las olas de calor que se han resentido en Castaños y que han provocado colapsos en la red de suministro, el alcalde Juan Antonio Garza festejó este miércoles su cumpleaños número 70 trabajando arduamente en la activación de un plan emergente para el abastecimiento de agua durante el verano.

El Edil arrancó su día supervisando las reparaciones del pozo de la colonia California, donde un rayo causó daños en el transformador seco, el tablero de control y la bomba, los cuales ya se encuentran en restauración y se estima que a más tardar este viernes el servicio esté restablecido en la parte oriente de la ciudad.

1 / 2 El alcalde Juan Antonio Garza festejó este miércoles su cumpleaños número 70 trabajando arduamente en la activación de un plan emergente. 2 / 2 Detallaron que durante todo el verano se mantendrá activo un plan emergente de suministro mediante pipas. ❮❯

Explicó que dicho pozo se encuentra trabajando los 365 días del año las 24 horas del día bombeando agua a una profundidad de 200 metros para proveer un total de 27 litros por segundo, por lo cual se ha puesto especial atención a mantenerlo en óptimas condiciones realizando apenas en octubre pasado la instalación de un motor y una bomba de mayor capacidad.

Siguiendo la misma línea de trabajo en el pozo del Magisterio también se realizaron las reparaciones oportunas para que volviera a bombear agua hacia las colonias Villas de Guadalupe, Héroes del 47 y la Zona Centro, donde personalmente el regidor de SIMAS, Rafael Juárez, supervisó que el vital líquido ya estuviera llegando a los hogares.

Detallaron que durante todo el verano se mantendrá activo un plan emergente de suministro mediante pipas para garantizar acceso al vital líquido en todo el municipio con 2 turnos de recorridos por todas las colonias, ante lo que invitan a la población afectada comunicarse al 866 137 4036 para agendar su domicilio en los recorridos.