Garantiza Candela seguridad a turistas

NADADORES, COAHUILA.- La alcaldesa de Nadadores, Alejandra Huerta, informó que es el primer incidente donde turistas se pierden en el Cañón de Montoya, por lo que el municipio trabajará en la implementación de señalizaciones y recomendaciones para garantizar la seguridad de los visitantes.

El rescate fue posible gracias a un operativo conjunto entre el personal de Protección Civil de Nadadores y las autoridades de San Buenaventura, Sacramento y Monclova. El incidente se registró cuando un grupo de siete excursionistas, entre ellos un menor de edad, quedó atrapado en una zona de reliz tras perder el camino de descenso.

"Se les hizo de noche y ya no encontraron el camino, esto para nosotros es un cimiento para poner letreros para que no les pase lo mismo a otras personas. Subes muy bien, pero al regresar tienes que dar vuelta al cerro, ellos agarraron otro camino y se perdieron, no se podían mover ni para arriba ni para abajo", expresó la alcaldesa.

El llamado de auxilio se recibió a las 18:45 horas, cuando Sergio Esaúl Ibarra Ramírez, de 27 años y originario de San José del Águila, contactó a las autoridades. El grupo utilizó la tecnología GPS para enviar su ubicación exacta, lo que permitió a las autoridades activar de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate. Gracias a la coordinación de los cuerpos de emergencia, los excursionistas fueron localizados y puestos a salvo.

La alcaldesa Huerta subrayó la importancia de fortalecer las medidas de prevención en sitios turísticos como el Cañón de Montoya. Señaló que el municipio tiene a gente que ha tomado la capacitación para la exploración pero lo más importante es instalar la ruta de evacuación para los turistas.

"Queremos garantizar la seguridad de quienes visitan nuestras bellezas naturales. Este incidente nos impulsa a redoblar esfuerzos para evitar que algo similar vuelva a ocurrir", afirmó.

Las autoridades locales hicieron un llamado a los visitantes para que sigan las recomendaciones de seguridad al explorar el Cañón de Montoya y otros atractivos naturales del municipio.