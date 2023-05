Gestiona Frontera Empleo Temporal

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña gestionó ante autoridades federales, un recurso para implementar un programa de empleo temporal para los más de 300 a 500 obreros de Altos Hornos de México que radican en Frontera, mientras se mejora la situación en la empresa.

La carta que el alcalde envió fue directamente para la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, solicitó un recurso para implementar este programa, espera una respuesta pronta pues incluso hay personal del ayuntamiento en la Ciudad de México tratando el tema.

"Ayer vi un horno prendido ya está aventando humo, esperemos que pronto regresen a laborar y puedan ejercer su trabajo al 100% pero mientras eso pasa, vamos a buscar alternativas", comentó el alcalde

Algunos ya andan trabajando en algunas de las obras que se realizan en el municipio, el alcalde comentó él ni cuenta se dio, se acercaban y pedían una oportunidad con el encargado de obra y como las obras se hacían a "mata caballo", es decir a contra tiempo, se pusieron a trabajar por jornadas.

El alcalde dijo que los obreros de AHMSA son muy habilidosos, saben trabajar en muchas cosas, tabla roca, aluminio, construcción, soldadura, electricidad y más trabajos, el detalle es que hay muchas empresas ofertando empleo pero los obreros tienen su trabajo en AHMSA por eso no pueden ir a una empresa a pedir trabajo, porque pertenecen a AHMSA pese a que no haya producción tienen un contrato colectivo de trabajo con una empresa.

"No es que no haya trabajo en la ciudad, si hay, la semana que entra se hará una nave muy grande pero no pueden incorporarse porque pertenecen a un esquema", comentó el alcalde.