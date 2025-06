Familiares despiden a Gilberto Castro en emotivo funeral en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- La mañana de este viernes, el cuerpo de Gilberto Castro fue recibido en la capilla Latinoamericana de la Zona Centro de Frontera, donde permaneció por varias horas antes de ser trasladado al panteón Las Misiones, ubicado sobre la carretera 30. El ambiente en la funeraria fue de profundo dolor, marcado por el silencio y la consternación de familiares y amigos.

En medio del duelo, los seres cercanos a Gilberto pidieron respeto por el momento que atraviesan, especialmente por la menor Luna, hija del fallecido y de Daniela Maldonado, quien enfrenta el dolor de haber perdido a ambos padres en circunstancias trágicas.

"Pedimos respeto. No vamos a dar entrevistas. Se ha dicho mucho que no es verdad. No queremos más revuelo, queremos pensar en Luna, en cómo ayudarla a sobrellevar esto", expresó un familiar, visiblemente afectado.

La posibilidad de que Luna pudiera acudir ese mismo día a la funeraria La Paz, en Monclova, donde era velado el cuerpo de su madre, fue considerada por la familia como un paso delicado pero necesario para acompañarla en el proceso de duelo.

Los hechos que conmocionaron a la comunidad ocurrieron la madrugada del pasado jueves, cuando se reportó que Gilberto Castro privó de la vida a Daniela Maldonado, antes de quitarse la suya. La tragedia ha dejado en el centro de la atención a la pequeña Luna, quien quedó en orfandad tras el incidente.

El caso ha generado gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación, lo que ha llevado a los familiares a solicitar discreción y consideración. "Es momento de pensar en la niña, no en especulaciones", recalcaron.