Grave padre de mecánico asesinado

SALTILLO, COAH.- Tras el homicidio del mecánico José Humberto Mena Solís por presuntamente acosar a una jovencita, su padre, Javier Mena Moreno, de 61 años, se encuentra grave de salud e internado en el Hospital Universitario de Saltillo.

El sexagenario resultó herido en la cabeza por las agresiones que recibió de los jóvenes que acudieron a reclamarle a José Humberto por el supuesto acoso hacia su amiga, luego de que la estudiante afirmó que cada vez que pasaba por el taller mecánico “Mena”, el hoy occiso le hacía comentarios que la incomodaban.

Al compartir con sus amigos lo que ocurría, éstos acudieron al establecimiento para reclamarle el por qué le faltaba al respeto a la adolescente, acusaciones que Humberto negó; sin embargo, el grupo de jóvenes comenzó a golpearlo y al ver lo que sucedía, su padre, Javier Mena, salió para tratar de detenerlos, pero también resultó herido de gravedad.

Cabe señalar que Víctor Manuel Solís, de 39 y hermano del mecánico, fue atendido por una herida en las costillas y también en la cabeza, su estado de salud es estable, pero no así el de Javier.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado continúa con la carpeta de investigación para detener a los responsables agresores de los tres integrantes de la familia Mena y el homicida de José Humberto Solís, de 35 años de edad, luego de los hechos violento que ocurrieron el pasado domingo por la noche en la Zona Centro de Saltillo.