grave saqueo arqueológico

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señaló que es incalculable el daño por el saqueo a una zona arqueológica del municipio de Cuatro Ciénegas, que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Francisco Aguilar, delegado del INAH en Coahuila, recordó que en mayo se registró un robo en las cuevas del cañón de “La Lagartija”. Tour operadores que realizaban un recorrido por la zona observaron a un grupo de personas con herramientas que huyeron cuando se les cuestionó qué hacían en el lugar.

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En el sitio, arqueólogos e investigadores han encontrado petrograbados, es decir, representaciones gráficas rupestres y entierros mortuorios, cuerpos momificados.

El arqueólogo del Centro INAH Coahuila, Yuri de la Rosa Gutiérrez, hizo el dictamen de los daños en el sitio. “Me confirmó que fue un saqueo arqueológico. Se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra quién resulte responsable, y se abrió una carpeta de investigación”.

Aguilar aseguró que el impacto al sitio es incalculable y se estima en patrimonio. “Lo más preocupante es que había dos partes de la cueva sin alterar, que no se habían excavado, y ahorita tiene una excavación de cerca de 60 centímetros. No sabemos qué se pudieron robar todavía”.

En la zona arqueológica de Cuatro Ciénegas, además de los bultos mortuorios, han sido encontrados textiles y artefactos como cuchillos, puntas de flecha, morteros de piedra y herramientas que datan del año 3 mil. Esa zona fue habitada entre el año 3 mil y mil, antes de Cristo.

“Ahí el valor incalculable del cañón. Lo que comenta nuestro arqueólogo que es un daño patrimonial incalculable y lamenta la pérdida de la información para la investigación científica-académica del sitio”, dijo Francisco Aguilar.

Las intervenciones ilegales en sitios arqueológicos o zonas protegidas son un delito federal calificado como grave, y pueden alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión.

UNIVERSIDAD ALEMANA SE QUEDA CON FÓSIL

En un hecho distinto, el INAH descartó tener denuncias por el saqueo de fósiles en Múzquiz, sin embargo se dio a conocer de un caso de una mandíbula de dinosaurio que fue prestada a la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y no ha sido devuelta.

Héctor Porras, director del Museo de Paleontología de Múzquiz, dijo a medios regionales que un grupo de alemanes saqueaban desde hace 20 años el patrimonio paleontológico de Coahuila. Se buscó al director municipal por diversas vías, sin obtener respuesta.

Francisco Aguilar, delegado del INAH, dijo que conocía el caso de la pieza no regresada. Agregó que también sabe que se ha hecho la solicitud de devolución de parte de Héctor Porras, sin resultados favorables y que la salida de la pieza fue a petición de los catedráticos alemanes, Wolfwang Stinnesbeck y Eberhard Frey.

Estas personas fueron boletinados en 2020 por el gobierno de Brasil ante la negativa de regresar el fósil del dinosaurio Ceará Ubirajara jabatus, que habrían exportado en 1995 con un documento que la investigación reveló era vago y no confirmaba la presencia del material para exhibirlo en el Museo Estatal Alemán de Historia Natural de Karlsruhe. “Ubirajara” fue finalmente repatriado por el Ministerio de Cultura alemán en 2021. (CORTESÍA VANGUARDIA).