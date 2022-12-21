Habrá más recursos para la seguridad

SALTILLO, COAH.- Coahuila contará con más recuso para ejercer un mayor número de obras durante el siguiente año 2023, luego de la aprobación del Paquete Fiscal por parte de los Diputados locales en el Congreso del Estado.

Lo anterior lo afirmó la legisladora Guadalupe Oyervides y detalló que entre los rubros del incremento, habrá un aumento del 14 al 22 por ciento que se invertirá en la Secretaría de Seguridad Pública, con lo que se asegura que en la entidad se continúe con el clima de paz que ha prevalecido hasta ahora y que trae consigo desarrollo económico y la confianza de que lleguen al estado nuevas inversiones.

“La nueva inversión se suma a los mil 929 millones de pesos que se ejercieron durante el año 2022; tal y como lo ha manifestado el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, la seguridad es una prioridad en su administración y por ello no se aplican recortes en este rubro”, añadió la diputada del Partido Revolucionario Institucional.

Con la siguiente inversión, se consolida la estrategia de Riquelme Solís para poder mantener blindado al Estado, indicó la funcionaria: “Vivimos en un Coahuila con seguridad, pero también es derivado de los recursos que se invierten para tener a las mejores policías del país en cuestión de equipamiento y capacitación”.

Finalmente, Oyervides reiteró que no se aplicaron nuevos impuestos para el Paquete Fiscal el 2023, ni tampoco se modificaron los que existen actualmente: “Hubieron algunos cambios, pero solo en los métodos de cobro para poder modernizar el sistema de cobranza del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, pero cuidamos que las familias coahuilenses no tengan que pagar por más impuestos”.