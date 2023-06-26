Hacen fila por el agua en Castaños

Castaños, Coah.- Desde hace más de una semana habitantes del municipio de Castaños se encuentran si servicio de agua, debido a las fallas que se registraron en el pozo California, dejando a miles de familias sin el vital liquido en plena temporada de calor.

Vecinos de diversas colonias de este municipio como son Zapata, California, 21 de Marzo y Santa Cecilia se han visto afectados por falta de agua desde hace una semana, por lo que tienen que comprarla a particulares.

Recordar que la semana pasada se registraron las temperaturas más altas en la región, sin que las familias contaran con el vital líquido para poder mitigar el calor o para atender las necesidades de los hogares.

Se informó que la falla registrada en el suministro de agua se debió a que el pasado lunes un cayo cayó en el pozo California y daño el autotransformador, que es el encargado que arranque la bomba.

Se trató de echar andar los equipos, sin embargo no se ha podido conseguir una pieza que falta, la cual se tuvo que comprar en la Ciudad de México pero será esta semana en que se instale y se arranquen los equipos, pero hasta el momento no se tiene una fecha para que se normalice el abasto de agua.

Ante la falta del líquido, ciudadanos adquieren de manera particular en un predio ubicado en la Nogalera, sin embargo las largas filas complican que la población que hace fila en sus vehículos con tinacos, cisternas, se puedan abastecer.