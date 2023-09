Hackean cuenta de "Face" de director

FRONTERA COAH-. Desgraciadamente las cuentas de Facebook "hackeadas" están de moda y se está lucrando con esto, señaló Víctor Javier García; director de Fomento Económico dijo que a él lo hackearon y quienes lo hicieron está tratando de conseguir dinero con sus contactos a quienes les han pedido hasta 4 mil pesos.

Se dedican a eso para extorsionar o cometer fraudes con los contactos que se tienen, la forma en que operan es que sí ya hackearon alguna cuenta de algún usuario, manda un mensaje a nombre de la persona que ya hackearon, se hacen pasar por ella y hablan a sus contactos, les dicen que están haciendo un grupo de whatsapp que necesitan su número de teléfono, al considerar que se trata de un amigo la gente cae en la trampa.

Se brinda el número de teléfono y en seguida llega un mensaje y al leerlo o darle click están dando entrada a todo lo del teléfono, contactos fotografías, con eso se decidan a estar todos los días enviando mensajes a los contactos pidiéndoles dinero o alguna información

"Que la gente esté en alerta, están hackeando hasta whatsaap, llaman y cuelgan de números extraños y llegan a contestar o regresar la llamada, es suficiente para hackear el whatsapp, por eso es importante que no contesten si son números extraños

El director comentó que por lo menos 12 personas que forman parte de su círculo de amistad les pasó lo mismo, la intención de esas personas es lograr un objetivo monetarios sí caen ya cumplieron el cometido.

"A mí me hackearon hace como un mes, pero gracias a Dios todos mis contactos se comunicaban conmigo cuando les pedían dinero, yo traté de informar con mis contactos de whatsapp pero fácil he recibido por lo menos 50 o 60 reportes desde que me hackearon a la fecha.

Dijo que ya tuvo contacto con la policía cibernética, quieren cancelar la cuenta, es un poco difícil porque tienen toda la información, no hay manera de que ninguno pueda acceder a la cuenta por lo regular la pierden, están trabajando con la policía cibernética para saber qué se puede hacer con eso.