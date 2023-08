¡Hasta que caiga Ancira!

"Vamos a hacer caer a Ancira", así lo señaló Saúl Martínez trabajador sindicalizado al señalar que continuarán con los bloqueos que se mantienen en los accesos a la empresa, en donde dejó en claro que no cederán.

Tras acudir a la reunión que sostenían empleados de confianza en la Plaza del Magisterio para confrontarlos tras haber sostenido una reunión con Luis Zamudio sin convocar a los trabajadores sindicalizados, Saúl llamó al personal que sumarse al movimiento y unir fuerzas.

Mencionó que los trabajadores no son enemigos, sino que el enemigo es Altos Hornos de México y Alonso Ancira Elizondo, en donde dijo que ellos continuarán con la lucha y lograrán hacer caer a Ancira.

"Queremos que se nos unan para poder luchar contra este monstruo que no es poderoso como ustedes lo ven, lo vamos a hacer caer a Ancira", indicó y reiteró que no cederán a la empresa y no abrirán ninguno de los accesos.