Hay mucho que hacer en el PAN.

FRONTERA COAH.- Hay mucho trabajo que hacer dentro del Partido de Acción Nacional para no perder el registro, esto luego de los resultados preliminares donde no fue favorecido.

"Hay diversidad de candidatos, de democracia, las personas que en algún momento externó el apoyo probablemente en esta ocasión eligió otro partido", comentó Prinsse Alanis; presidenta interina del Comité Municipal del PAN.

Aun y con lo anterior, se tiene y se conserva una cifra que de ahí se puede seguir trabajando para no dejar que el partido decaiga más.

"Tenemos que luchar, ver opciones para no perder nuestro registro como partido, pronto tendremos una información precisa con nuestros líderes estatales para saber cómo vamos a efectuar nuestro trabajo y recuperarnos por el registro y que el partido no se pierda", comentó.

El porcentaje que requiere va de acuerdo a la última votación, en este sentido, la presidenta señaló que se requiere de un 3% de la votación, pero estarán revisándolo con la líder estatal.

Hay demasiado trabajo en el partido, comentó la presidenta interina del Comité Municipal del PAN quien reconoció que hubo una votación muy activa.

Dijo que hubo incidentes de todos los partidos políticos principalmente aquellos que quedaron en los primeros lugares, pero la candidata que quedó es un partido que trabaja mucho, se cree que trabajaron lo suficiente posicionaron lo suficiente a su candidato y llegaron a su meta.

Es sorprendente las filas del electorado, hay otras votaciones que no le interesa, pero en esta ocasión no fue así el ciudadano ya se interesa en elegir, observar, apoyar para tener buenos gobernantes para seguir prosperando., ojalá que así continúen que no pierdan el interés y sigan participando.