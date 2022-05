Hay retraso en regularización

FRONTERA., COAH.-El retraso en la regularización de vehículos no es de una semana sino de varios meses, pues la campaña iniciaría en el mes de enero y debido a que no se aterrizaron en tiempo y forma las reglas de operación es que se tiene un retraso que provocará que cientos de vehículos no puedan ser legalizados si no se tiene una extensión en el periodo permitido.

José Alanís Rivera, Coordinador regional de la UCD dijo que ya se cuenta con expedientes integrados en la oficina, sin embargo a la fecha no se ha podido legalizar ningún vehículo de procedencia extranjera debido a que las oficinas del Registro Público Vehicular no han podido entrar en función.

Dijo que los afiliados deben estar atentos al inicio de la regularización, solicitando primero que nada su cita para que puedan tener un trámite seguro y legal para esta legalización de vehículos "chocolate".

Explicó que el líder nacional de la organización José Duran Vera solicitará que se extienda el periodo de regularización que en un inicio será hasta el mes de septiembre pero se requiere de por lo menos un año completo para que la totalidad del padrón pueda ser legalizado.

También llamó a los propietarios de los vehículos el revisar que sus vehículos sean "elegibles" antes de realizar cualquier pago, ya que de lo contrario no serán aptos para la legalización y no se les podrá regresar el dinero.