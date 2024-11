Hay un 90% de avance

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Piña anunció un avance del 90% en el proceso de entrega-recepción de la administración municipal, destacando que no existen problemas pendientes y que solo es cuestión de encaminar la información necesaria.

Durante su declaración, Piña expresó su confianza en la futura alcaldesa, Sari Irma Pérez Cantú, con quien ha compartido una relación de más de 25 años.

"Estamos en el mismo canal. Esta ciudad será gobernada por una mujer, lo que representa un hito histórico", comentó Piña, subrayando la importancia de tener a una mujer al frente del gobierno local. Añadió que es fundamental mantener una buena relación con el gobierno federal y estatal para el beneficio de Frontera.

El alcalde resaltó su compromiso con la transparencia y el respaldo total hacia la nueva administración. "Soy un tipo de una sola línea; no genero comentarios que no siento ni me comprometo con algo que no voy a cumplir", afirmó.

Piña también destacó el crecimiento económico de Frontera, mencionando que la administración dejó un presupuesto inicial de 260 millones de pesos, que ahora asciende a casi 400 millones. "Se deja un precedente de que las cosas se pueden hacer de manera correcta", señaló, enfatizando que Frontera está en el top ten de las ciudades con más inversión en la región.

En cuanto a los proyectos prioritarios para la nueva administración, Piña indicó que será responsabilidad de Pérez Cantú decidir cuáles tomarán prioridad al finalizar su gestión. Aseguró que la transición será cordial y empática, garantizando acceso a toda la información necesaria para que Frontera continúe avanzando en temas como salud, agua potable y desarrollo urbano ordenado.