Héctor García Falcón busca mejorar presupuesto para el sector rural en Coahuila

Impulsar un mayor presupuesto para el sector rural y garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa entre todos los ejidos será una de las prioridades de trabajo, afirmó el diputado electo Héctor García Falcón, conocido como "Gachupín".

El legislador electo señaló que mantendrá un trabajo cercano y de territorio para escuchar de primera mano las solicitudes de los habitantes del campo y canalizarlas ante las dependencias correspondientes para su pronta atención.

Entre las principales inquietudes planteadas por la comunidad rural destacan obras de revestimiento de caminos y el equipamiento con herramienta menor para los alumnos de la Secundaria Técnica de la localidad.

"Hay muchos programas con el campo y esa va a ser mi función: estar cercano y lograr que el presupuesto se distribuya de manera equitativa para cada ejido", sostuvo García Falcón.

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El diputado electo enfatizó que el contacto directo con la ciudadanía es indispensable para conocer las necesidades reales de la población y construir soluciones efectivas desde la gestión legislativa.

"Para tú poder ayudar, tienes que caminar, tienes que estar en territorio, pero sobre todo escuchando a nuestra gente. Si tú no conoces tu tierra y no sabes las necesidades, es difícil trabajar", concluyó.