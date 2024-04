Hombres se meten a su casa y la golpean

SAN BUENAVENTURA COAH-. Jazmina Rodríguez Pizarro de 68 años de edad narró los momentos de terror que vivió la noche del pasado miércoles, ella y sus hijos dormían, cuando unos hombres se metieron a su vivienda y empezaron a golpearlos, aunque ella les pedía que se detuvieran pero no le hicieron caso.

Lo peor del caso es que no supieron ni por qué, los hombres entraron sin motivo alguno ella y sus hijos ya estábamos dormidos

"Eran dos hombres armados los que entraron y 4 más se quedaron afuera, me enseñaron la pistola y me dio miedo mejor me quedé callada", comentó la mujer.

Le pegaron en el ojo y en el oído, le aventaron contra la pared, los agresores eran dos, uno alto y moreno y el otro güero, Jazmina comentó que le pidió al otro hijo que le hablará a la policía y también lo golpearon, le quebraron las costillas.

"Les pedí que se detuviera pero me echaron y me decían vieja sabe qué usted la va a llevar y traían pistolas me las enseñaron y me dijeron que traían con que defenderse después de eso me quedé callada porque fije ni me vayan a matar aquí si me asusté, me dio muchos nervios", comentó.

Trae un ojo morado, golpes en todo el cuerpo, ya la enviaron al médico legista, señaló que desde ese día le duele mucho la cabeza, además de la preocupación que le genera saber que los agresores son sus vecinos y siempre se hablaron bien, nunca se generó algún conflicto entre ellos por eso no se explica por qué sucedió la agresión.

Dijo que ella y sus dos hijos, Iván Joel Estrada Rodríguez y Luis Antonio Estrada Rodríguez, ya interpusieron una denuncia y hacen responsables a sus vecinos si algo les llega a pasar pues no es justo que lo que ocurrió se quede impune.