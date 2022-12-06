Hoy informa Juan Antonio

Ya está todo listo para el primer informe de gobierno del alcalde Juan Antonio Garza García, evento que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en la plaza principal, un evento dedicado especialmente para los ciudadanos a quien se les rendirá cuentas luego de la confianza del voto.

Lo anterior lo comentó el alcalde quien dijo que él y su equipo de trabajo se encuentran afinando todos los detalles de este evento,

“Es el 20 de diciembre en la plaza principal si el clima nos favorece, pero si no se hará en el cine Castaños”, comentó el alcalde.

Dijo que hay muchas cosas por destacar, trabajar con armonía con la sociedad, el buen trato con el pueblo, el respecto con todos los ciudadanos y trabajar en beneficio de obras para el pueblo que en su momento se darán a conocer de manera detallada.

Mencionó que el día del informe se dará a conocer la inversión que se realizó en las obras ejecutadas durante este año, además de los servicios y atenciones que se brindaron a la población.

Invitó a la población, comunidades ejidales para escuchar de viva voz del alcalde las actividades que se hicieron y las que se están programando para el próximo año donde se está dando prioridad a las obras que más requiere la ciudadanía.