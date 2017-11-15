Hoy inicia encuentro cultural y deportivo

Frontera.-Será el día de mañana en punto de las cuatro de la tarde cuando el gobernador del estado Rubén Moreira Inaugure el X Encuentro Cultural y Deportivo Interpolitécnicas 2018 del cual será sede la UPMF y en donde participarán 11 universidades de 5 estados de la república.

Sin embargo los encuentros deportivos y los eventos culturales ya programados arrancarán desde hoy miércoles en punto de las 10 de la mañana según el calendario que se tiene programado para tan importante evento.

La rectora de la UPMF, Cecilia de la Garza confirmó la presencia del Mandatario estatal además de los rectores de las 11 politécnicas que llegarán de cinco estados del país como San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Indicaron que son más de 600 alumnos los que tendrán participación en diversas ramas del deporte que se tendrán dentro del evento, además de las cuestiones académicas y culturales ya contempladas.

De igual manera, la rectora informó que a la par del X Encuentro Cultural y Deportivo, se tendrá un torneo estatal de tenis de mesa que se realizará precisamente ante la inquietud de los jóvenes que gustan de ese deporte y al cual también estarán impulsando al convertirse en sede el torneo estatal donde participan otras universidades y preparatorias de todo el Estado.