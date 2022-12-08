Hugo, cercano a las familias

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez sigue atendiendo personalmente a las familias sambonenses, especialmente a adultos mayores para escuchar y atender sus necesidades.

Es una forma de palpar el sentir de su gente y lo más importante que le permite ganarse la confianza para expresar el cómo solucionar cada gestión.

Entre las peticiones más frecuentes se encuentran las de medicamento o aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, andaderas, cirugías de la vista o aparatos auditivos.

Los abuelitos agradecieron al alcalde por el programa de comidas calientes el cual tiene un padrón de más de 100 beneficiarios que diario reciben un platillo con comida preparada por cocineras del DIF.

Visitó a las Hermanas Correa González Rosa Guadalupe, Bertha Alicia y María Selene vecinas de la Calle Maclovio Herrera en la zona centro quienes gustosas platicaron sobre las atenciones de la administración que encabeza, “pero nada mejor como la visita del alcalde”.

Al matrimonio conformado por los adultos mayores Genoveva Reyes Rodríguez y Baldemar Muñoz Rodríguez de la Colonia Pueblo Nuevo el alcalde les dijo que seguirá muy al pendiente de las gestiones hechas y a través del DIF que dirige la maestra Lorena Del Valle les darán respuesta inmediata.

La joven Karla Lizeth Zúñiga Torres de la colonia Nueva Esperanza quien días anteriores asistió al DIF para conocer los programas asistenciales también recibió la visita del alcalde pelirrojo quien en cada plática hizo entrega de apoyos alimentarios y aprovechó para mencionarles que el próximo jueves presentará su primer informe de gobierno.