Yesica Sifuentes se reúne con Hugo Lozano para mejorar educación en Castaños

Castaños, Coah.- Con el objetivo de mantener una estrecha coordinación con las instituciones educativas y contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza en el municipio, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora participó en una reunión de capacitación dirigida a directivos y supervisores de Educación Básica, impartida por el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano.

Durante el encuentro, la presidenta municipal agradeció el acompañamiento de las autoridades educativas y reconoció la disposición de docentes, supervisores y directivos para continuar trabajando en equipo por el bienestar y desarrollo de las niñas, niños y jóvenes de Castaños.

Sifuentes Zamora reiteró que su administración mantiene una comunicación cercana con el sector educativo, con la disposición de escuchar sus necesidades, atender las prioridades de cada plantel y gestionar apoyos que contribuyan a mejorar sus condiciones.

"Sabemos que existen múltiples necesidades en cada una de las escuelas y, aunque no es posible atenderlas todas al mismo tiempo, vamos a comenzar por las más prioritarias. Cuenten conmigo para trabajar en equipo", expresó la edil.

Como parte de este trabajo coordinado se destacó la colaboración del subsecretario Hugo Lozano para concretar proyectos en el municipio, entre ellos el Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CECAPI), un espacio que fue rehabilitado con el respaldo del gobierno municipal y que brinda atención a familias de distintas colonias.

Asimismo, la importancia de contar con una escuela en la colonia Emiliano Zapata, con acceso por el sector de Santa Cecilia, lo que facilita que las familias de esta zona tengan los servicios educativos más cerca de sus hogares y evita traslados hasta el centro de la ciudad.

Estos avances son resultado de la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y las autoridades educativas, por lo que agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar acciones que respondan a las necesidades de la población.

De esta manera, el gobierno municipal refrendó el compromiso de mantener las puertas abiertas a directivos, supervisores y docentes, así como de continuar gestionando soluciones que permitan mejorar los espacios educativos y brindar mejores oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones.