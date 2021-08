Impide falta de agua y luz uso de escuelas

Frontera., Coah.- La falta de servicios básicos como luz y agua provocó que en el caso de algunas instituciones educativas se frenara el regreso a clases semi presenciales, lo anterior informó Félix Alejandro Rodríguez, quien informó que solo dos secundarias del municipio regresarán a clases el próximo lunes, mientras que dos primarias se incluirán en el programa de regreso a clases seguro a partir del 30 de agosto

El Coordinador de Servicios Educativos dijo que aun y cuando una mayor cantidad de planteles educativos habían mostrado interés en regresar a las aulas este próximo 23 de agosto, la realidad es que no cumplieron con las especificaciones que marca el sub comité de salud, incluso afirmó que en algunos planteles no tienen ni luz ni agua.

Comentó que algunas escuelas ya estaban dentro de las 74 que regresarían a clase presenciales este próximo lunes, pero fue cancelado su regreso por falta de intendente, servicios básicos y las condiciones necesarias para el regreso seguro de los estudiantes.

Mencionó que en el municipio solo dos instituciones lograron certificar su ingreso al regreso a clases, mientras que la ferrocarriles y la Venustiano Carranza tendrán una semana más para poner todo en orden e iniciar clases el 30 de agosto ya con todos los espacios adecuados.

Así mismo explicó que las escuelas rurales no van a ingresar a clases, mientras que las escuelas que no tienen agua ni luz tendrán el tiempo para que sean rehabilitadas y puedan integrarse en un futuro.