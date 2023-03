Imponen a Cesar Flores como candidato a diputado por el distrito 5 por el partido de Morena, coordinadores del partido a nivel local no fueron convocados para su registro, por lo que en breve sesionaran en asamblea y determinarán si apoyarán o no al candidato durante su campaña.

David Plata vocero de Movimiento Regeneración Nacional en Monclova informó que se encuentran decepcionados por la imposición.

"No tuvimos conocimiento de nada y no fuimos convocados tampoco. Si hay una especie de divorcio pero necesitamos analizar un poco qué acciones vamos a tomar. Estamos decepcionados por este detalle más sin embargo no significa que vamos a renunciar a morena"

"Sabemos que es parte del juego político y vamos a ver qué acciones vamos a tomar"

Calificó como una falta grave que cometió la dirigencia estatal sobre este hecho, y que tomó por sorpresa esta designación en la que no fueron convocados.

Cada jueves militantes y simpatizantes morenistas realizan asambleas y en la que nunca a visitado Cesar Flores Sosa.

"Es una persona divorciada del pueblo de la militancia morenistas, él anda fuera de lo que viene siendo la base morenista la militancia."