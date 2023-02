Importante pagar cuota para mantener plantel

FRONTERA COAH-. Tras darse a conocer que por instrucciones dela directora del CETIS 46 de alguna manera se discriminaba a los estudiantes que no habían cumplido con el pago de su cuota, Roció Mata; directora, señaló que el plantel es un plantel federal y por lo tanto autosustentable que se mantiene de la inscripción de los alumnos.

"No recibimos dinero de la federación más que el apoyo sustentable de la cuota de los alumnos, por eso es importante que cumplan con el pago, pero la verdad sí me ha llamado mucho la atención que hagan esas denuncias porque cuando un padre de familia se siente incómodo o se queja siempre da la cara y ene este caso no es así, en redes es el mismo perfil falso que denuncia", comentó.

Mediante ese perfil se dan a conocer las constantes quejas en contra de la directora, dijo que es lamentable que no dé la cara, de hecho se dio a la tarea de buscar alumnos con ese apellido y encontró a dos alumnos que ya egresaron hace 3 años.

Mencionó que cualquier que tenga una inquietud puede acudir al plantel donde las puertas siempre van a estar abiertas, ellos solo obedecen mandamientos, no ponen las normas.

Dijo que no tiene evidencias pero pareciera que lo único que se busca es afectarla, insistió en que las puertas están abiertas para cualquier padre de familia, de hecho se ha tenido tolerancia para pagar pero mencionó que el plantel está obligado a pagar una póliza de seguro para todos los jóvenes pero cuando se trata de no poder pagar incluso se hace convenios.