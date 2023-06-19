Impulsarán turismo en Frontera

FRONTERA COAH-. Mediante trípticos, catálogos, videos se buscará impulsar los lugares turísticos de Frontera, esto en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes, el objetivo es aumentar el hospedaje de los hoteles en la ciudad.

Lo anterior lo dio a conocer Víctor Javier García Martínez; director de Fomento Económico, dijo que se tuvo una reunión en el Hotel Capital en donde estuvieron presentes hoteleros de la ciudad y Enrique Ayala; presidente de la OCV.

Se quiere tener un vínculo entre municipio, empresarios y gente de la OCV para ver cómo se puede impulsar más la ciudad en cuanto al turismo, reconoció que Frontera se está escaso en este caso pero se tiene lugares en los que se pueden enfocar.

“Se busca ayudarse entre todos pero sobre todo a hoteleros para que puedan rentar sus habitaciones y lo vamos a hacer, nosotros y ellos, los dos estaremos dando difusión a esos puntos”, comentó.

Dijo que hay un área interesante es el corredor gastronómico en el 8 de Enero, las pirámides en el Ejido Pozuelos, los eventos deportivos como los de meses atrás, ese tipo de cosas se deben impulsar.

Mencionó que las opciones de hospedaje, restaurantes, están trabajando en un tríptico que se dará a conocer para promocionar a la ciudad, dijo que en Frontera se tiene un aeropuerto, el ferrocarril, plazas, las unidades deportivas en las que el municipio ha trabajado arduamente, de esa manera quieren impulsar el turismo en la ciudad.