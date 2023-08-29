Inaugura Ciénegas techo estructural

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez Esta mañana el alcalde de nuestro municipio, el Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, en compañía de algunos miembros del cabildo y directores de la actual administración, dieron por inaugurado el techo estructural en la escuela primaria Cesáreo Castro Villarreal.

En beneficio de 199 alumnos de la Primaria en mención, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas invirtió más de 399 mil pesos para la construcción del techo estructural, además de la rehabilitación y cambio de portón, barda perimetral por malla ciclónica.

Desde el fondo de infraestructura municipal se hizo la inversión directa autorizada por el alcalde Beto Villarreal y Cabildo para atender la demanda de la institución y ofrecer mejores instalaciones a los alumnos.

En una superficie de 55.29 metros cuadrados se formó la nave con PTR de 4” y 2” además se instaló lámina de teja y acabado especial a base de dos aguas.

También se cambió el portón y barda por una de malla ciclónica para mayor seguridad e imagen de la institución qué arrancó el Nuevo ciclo escolar con una escuela más bonita y sombra de entrada..

El regidor de Obras Públicas Hilario Manrique y el director Sergio David López, estuvieron a cargo de esta dicha obra. Ambos arquitectos atendieron la gestión de la sociedad de padres de familia y maestros.