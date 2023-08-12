Inaugura IronCast campo deportivo

Después de 13 años se retomó el Torneo Empresarial de Softbol y Futbol dentro de la empresa Ironcast anteriormente llama Teksid, el alcalde Roberto Piña fue invitado a la inauguración del campo de la unidad deportiva de la empresa y ahí frente a todos hizo un importante compromiso. El alcalde felicitó a la empresa y reconoció su labor, mencionó que Ironcast es una empresa socialmente responsable y se ve cuando se realizan este tipo de torneos pero no solo eso, la empresa ha trabajado muy de la mano con la administración municipal. “Me trajo recuerdos el camino porque somos Frontierra, a mí me da gusto venir a esta empresa que es socialmente responsable, contribuyen de manera fuerte a fortalecer a la ciudad nos ayudan en temas de educación de sumar, de entre todos tener una mejor ciudad”, comentó. El alcalde se comprometió a arreglar todo el camino que tiene tierra suelta, el camino es desde la entrada hasta el lugar donde se practica el deporte en el campo deportivo, dijo que se tardará un promedio de 15 días pero lo hará.

“Lo vamos a arreglar, aquí vamos a poner material de reciclaje para que no se genere más tierra, cuando veo ejercicios como estos que unen a las familias y las comunidades, el béisbol y futbol es un pretexto para reuniones para estar en armonía, el deporte es uno de ellos, la educación es otro a mí me da mucho gusto”, comentó el alcalde.

Agradeció a la empresa y les reiteró el apoyo y el compromiso de la administración municipal, comentó que se requieren muchas más empresas como Ironcast, es importante que los proceso productivos estén cada vez mejor, pero no todo es trabajo también se necesitan actividades como estas del deporte.