Inauguran paseo en honor a Ayala

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura inauguró el Paseo Enrique Ayala Rodríguez ubicado en la acera de los terrenos de la feria dando una nueva imagen al tradicional espacio cultural.

El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez junto al Cabildo saludó a los familiares del reconocido sambonense quien fue homenajeado por su entrañable trabajo a favor del pequeño pueblo que gobernó en la época de los 80’s y junto a su esposa la señora Flor Estela Quintanilla, sus pequeños hijos Enrique, Flor y Abel anhelaban elevar la calidad de vida de los sambonenses y mostrar el arraigo de sus tradiciones.

En su mensaje el joven alcalde Hugo Lozano dijo que por acuerdo del Cabildo decidieron poner el nombre de este paseo del ex alcalde Enrique Ayala Rodríguez quien impulsó junto a la sociedad el crecimiento de las ferias del 14 de Julio eligiendo un lugar propio para las festividades donde los visitantes y automovilistas identificaran las instalaciones propias.

“Fue un proyecto del municipio, ya que se planeó en la Administración 2022-2024 un Plan de urbanización para San Buenaventura, entre otros proyectos importantes se pensó en la rehabilitación de la barda perimetral de las Instalaciones de la feria.

Realzar la entrada del municipio donde se da continuidad al embellecimiento pero también a las obras que el Gobierno del Estado y Federal han autorizado como la ampliación de la carretera 30 con su respectiva ciclovía que es parte de la localidad, los avances de la magna obra de la Clínica Rural 51 que se ubicada pasando el emblemático arco de bienvenida, la

reforestación e introducción de servicios y ahora este Paseo Recreativo donde las familias pasan agradable tarde o noche para divertirse.

Con la electrificación del Camellón Central, era necesario resaltar las instalaciones más visitadas en el de Feria por eso se pensó en darle vida a los terrenos con este paseo que cuenta con más de 100 metros lineales de piso estampado, juegos infantiles con pasto sintético, iluminación especial, aparatos de ejercicio y un mural estético con las letras abreviadas de I SB (Yo amo San Buenaventura) donde la gente y visitantes se toman fotografías del recuerdo.