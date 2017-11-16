Inaugurará Rubén obra en San Buena

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El gobernador del estado Rubén Moreira Valdez estará en punto de las once de la mañana en la colonia Benito Juárez para entregar las obras de pavimentación que se realizaron en este sector con fondos del Estado e Hidrocarburos.

Evento que se llevará a cabo en la calle Siete entre Tres y Cuatro justo frente a la casa de la fundadora de la colonia, Guadalupe Boone Ferrara en donde se espera acudan los vecinos de este sector que tiene más de cincuenta años de fundado.

Contento con la visita del Mandatario estatal, el alcalde Óscar Flores Lugo comentó que fueron muchas las acciones que se llevaron a cabo en la Ciudad pero que destaca la pavimentación a una de las comunidades más antiguas como es la Benito Juárez, que ahora con el arreglo que se le hicieron a sus calles la imagen cambió totalmente pues se ven más amplias y seguras para sus más de mil habitantes.

Fue un trabajo arduo y labor de convencimiento con los vecinos para que aceptaran la introducción de drenaje a sus casas, cosa que hicieron con gusto tomando en cuenta que una vez pavimentado no se puede romper el asfalto hasta pasado cinco años.

Cabe mencionar que el evento se llevará a cabo en la calle donde aún se encuentra la primera casa que se construyó en la colonia Benito Juárez.